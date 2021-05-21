Прощайте, маски: Венгрия снимает большинство COVID-ограничений

Детали

Орбан сообщил, что маски больше не нужно будет носить на публике, сборы до 500 человек можно будет проводить на открытом воздухе, а мероприятия в закрытых помещениях открыты для людей с паспортами вакцинации.

"Это означает, что мы победили третью волну пандемии", - сказал Орбан, добавив, что пришло время сказать "до свидания маскам" в общественных местах.

Орбан также обратился к еще не привитым соотечественникам и попросил пройти процедуру вакцинации. Он пояснил, что страна дополнительно заказала 7,3 млн доз вакцины Pfizer, 1,2 млн доз препарата Moderna, 4 млн доз вакцины Johnson&Johnson и 4,7 млн доз вакцины AstraZeneca, поэтому при необходимости может провести третий и четвертый этапы вакцинации.

Контекст

Венгрия - единственная страна ЕС, которая одобрила и использовала российские и китайские вакцины в больших количествах до того, как Европейское агентство по лекарственным средствам проверило или одобрило их.

Это позволило ей достичь одного из самых высоких показателей вакцинации в ЕС 50% населения, что составляет около 10 млн человек, которые уже сделали хотя бы одну прививку.

Большинство секторов сферы услуг в стране уже работают, включая гостиницы, рестораны, спа, театры, кинотеатры, тренажерные залы. В прошлом году экономика страны сократилась на 5%, но Орбан, с участием которого должны состояться выборы в 2022 году, сказал, что рост ВВП в этом году может быть выше, чем текущий прогноз правительства в 4,3%.

Дополнение

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Венгрии обнаружили 800,3 тыс. больных COVID-19, умерли 29,3 тыс. человек.