Прощайте, маски: Венгрия снимает большинство COVID-ограничений
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Венгрия отменит большинство оставшихся ограничений из-за COVID-19, включая ночной комендантский час, как только число вакцинированных достигнет 5 миллионов в эти выходные, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Орбан сообщил, что маски больше не нужно будет носить на публике, сборы до 500 человек можно будет проводить на открытом воздухе, а мероприятия в закрытых помещениях открыты для людей с паспортами вакцинации.
"Это означает, что мы победили третью волну пандемии", - сказал Орбан, добавив, что пришло время сказать "до свидания маскам" в общественных местах.
Орбан также обратился к еще не привитым соотечественникам и попросил пройти процедуру вакцинации. Он пояснил, что страна дополнительно заказала 7,3 млн доз вакцины Pfizer, 1,2 млн доз препарата Moderna, 4 млн доз вакцины Johnson&Johnson и 4,7 млн доз вакцины AstraZeneca, поэтому при необходимости может провести третий и четвертый этапы вакцинации.
Контекст
Венгрия - единственная страна ЕС, которая одобрила и использовала российские и китайские вакцины в больших количествах до того, как Европейское агентство по лекарственным средствам проверило или одобрило их.
Это позволило ей достичь одного из самых высоких показателей вакцинации в ЕС 50% населения, что составляет около 10 млн человек, которые уже сделали хотя бы одну прививку.
Большинство секторов сферы услуг в стране уже работают, включая гостиницы, рестораны, спа, театры, кинотеатры, тренажерные залы. В прошлом году экономика страны сократилась на 5%, но Орбан, с участием которого должны состояться выборы в 2022 году, сказал, что рост ВВП в этом году может быть выше, чем текущий прогноз правительства в 4,3%.
Дополнение
По данным Университета Джонса Хопкинса, в Венгрии обнаружили 800,3 тыс. больных COVID-19, умерли 29,3 тыс. человек.