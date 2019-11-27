Прорив тепловоду у Світловодську: у більш як половині будинків відновили теплопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У місті Світловодськ Кіровоградської області у 129 будинках із 246 вже налагоджено теплопостачання. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"Станом на 12:00 27 листопада здійснюються ремонтні роботи 9-ти локальних поривів прибудинкових теплових мереж. Працюють усі котельні СП ТОВ "Світловодськпобут", які забезпечують теплом 246 житлових будинків, з них у 129 - вже налагоджено теплопостачання, в останніх ведуться роботи по заповненню систем теплоносієм. На місці працюють 9 ремонтних бригад комунальних підприємств", - сказано у повідомленні.
Так, підрозділи Управління ДСНС у Кіровоградській області продовжують надавати допомогу комунальному підприємству СП ТОВ "Світловодськпобут" по відкачуванню води із місць поривів трубопроводів мереж централізованого теплопостачання. Всього з початку виникнення НС відкачано 386 м³ води.
Наразі від Управління ДСНС в області залучено 9 одиниць техніки та 32 чоловіка особового складу.
Крім того, у цілодобовому режимі працюють 7 пунктів обігріву з польовими кухнями, де усі бажаючі можуть зігрітись, випити гарячого чаю. Загалом за період роботи пунктів обігріву 274 жителя Світловодська скористались послугами рятувальників.
Нагадаємо, 25 листопада стало відомо, що у Світловодську через пориви трубопроводу без опалення залишися житлові будинки та дитсадки.
За фактом зриву опалювального сезону у Світловодську відкрили кримінальне провадження.
Також повідомлялося, що сьогодні у Світловодську усунули пориви магістральних мереж централізованого теплопостачання, утім виявлено 9 локальних поривів.