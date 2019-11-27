Прорыв тепловода в Светловодске: более чем в половине домов восстановили теплоснабжение
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В городе Светловодск Кировоградской области в 129 домах из 246 уже налажено теплоснабжение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По состоянию на 12:00 27 ноября осуществляются ремонтные работы 9-ти локальных порывов придомовых тепловых сетей. Работают все котельные СП ООО "Светловодскбыта", которые обеспечивают теплом 246 жилых домов, из них для 129 - уже налажено теплоснабжение, в последних ведутся работы по заполнению систем теплоносителем. На месте работают 9 ремонтных бригад коммунальных предприятий", - сказано в сообщении.
Так, подразделения Управления ГСЧС в Кировоградской области продолжают оказывать помощь коммунальному предприятию СП ООО "Светловодскбыт" по откачке воды из мест порывов трубопроводов сетей централизованного теплоснабжения. Всего с начала возникновения ЧС откачано 386 м³ воды.
Сейчас от Управления ГСЧС в области привлечено 9 единиц техники и 32 человека личного состава.
Кроме того, в круглосуточном режиме работают 7 пунктов обогрева с полевыми кухнями, где все желающие могут согреться, выпить горячего чая. Всего за период работы пунктов обогрева 274 жителя Светловодска воспользовались услугами спасателей.
Напомним, 25 ноября стало известно, что в Светловодске из-за порыва трубопровода без отопления остались жилые дома и детсады.
По факту срыва отопительного сезона в Светловодске открыли уголовное производство.
Также сообщалось, что сегодня в Светловодске устранили порывы магистральных сетей централизованного теплоснабжения, впрочем, было также выявлено 9 локальных порывов.