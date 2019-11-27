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Проблеми з опаленням у Світловодську: пориви магістральних тепломереж усунули

Проблеми з опаленням у Світловодську: пориви магістральних тепломереж усунули

Київ • УНН

 • 15961 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Світловодську Кіровоградської області, де без опалення залишися житлові будинки та дитсадки, станом на ранок середи усунули пориви магістральних мереж централізованого теплопостачання, утім виявлено 9 локальних поривів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"Станом на 9:00 27 листопада пориви магістральних мереж централізованого теплопостачання усунено, але виявлено 9 локальних поривів прибудинкових теплових мереж після заповнення мережі водою. Працюють усі котельні СП ТОВ "Світловодськпобут", - вказали у відомстві.

На місці працюють 9 ремонтних бригад комунальних підприємств.

Також зазначається, що о 8:00 розпочалась нарада сил цивільного захисту області під головуванням першого заступника голови ОДА Сергія Коваленка щодо визначення подальших дій з нормалізації роботи систем теплопостачання у Світловодську.

"Підрозділи УДСНС України у Кіровоградській області продовжують надавати допомогу комунальному підприємству СП ТОВ "Світловодськпобут" по відкачуванню води із місць поривів трубопроводів мереж централізованого теплопостачання. Всього з початку виникнення НС відкачано 367 куб. м води", - додали у ДСНС.

Наразі від управління ДСНС в області залучено 9 одиниць техніки та 32 рятувальників.

Крім того, як зазначається, у цілодобовому режимі працюють 7 пунктів обігріву з польовими кухнями, де усі охочі можуть зігрітись, випити гарячого чаю. Загалом за період роботи пунктів обігріву 243 жителя Світловодська скористались гостинністю рятувальників, вказали у відомстві.

Нагадаємо, 25 листопада стало відомо, що у Світловодську через пориви трубопроводу без опалення залишися житлові будинки та дитсадки.

За фактом зриву опалювального сезону у Світловодську відкрили кримінальне провадження.

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