Пропозицій від уряду щодо кадрових змін до Ради не надходило - Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Станом на сьогодні пропозицій від уряду щодо кадрових змін не надходило до Верховної Ради. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков після засідання фракції “Слуга народу” журналістам, передає кореспондент УНН.
“Станом на сьогодні пропозицій від уряду щодо кадрових змін або пропозицій не надходило до Верховної Ради, реєстрації таких звернень ні Прем’єр-міністра, ні інших...”, — сказав Разумков.
Зі слів голови ВР, завжди можуть бути “люди, які чимось не задоволені”.
“Але конкретики якоїсь не було”, — додав він.
Нагадаємо, за інформацією джерел в Офісі Президента, міністр охорони здоров’я Ілля Ємець написав заяву про відставку із займаної посади.