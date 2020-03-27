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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 77511 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 91532 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100753 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100160 просмотра

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107741 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 94566 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Предложений от правительства по кадровым изменениям в Раду не поступало - Разумков

Предложений от правительства по кадровым изменениям в Раду не поступало - Разумков

Киев  •  УНН

 • 10889 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. На сегодня предложений от правительства по кадровым изменениям не поступало в Верховную Раду. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков после заседания фракции "Слуга народа" журналистам, передает корреспондент УНН.

"По состоянию на сегодня предложений от правительства по кадровым изменениям или предложений не поступало в Верховную Раду, регистрации таких обращений ни Премьер-министра, ни других ...", - сказал Разумков.

По словам председателя ВР, всегда могут быть "люди, которые чем-то недовольны".

"Но конкретики какой-то не было", - добавил он.

Напомним, по информации источников в Офисе Президента, министр здравоохранения Илья Емец написал заявление об отставке с занимаемой должности.

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