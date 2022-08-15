Пропонують "працювати" водіями та машиністами: у Маріуполі триває прихована мобілізація – радник мера
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У зруйнованому росіянами Маріуполі триває прихована мобілізація. Як інформує в Telegram радник мера міста Петро Андрющенко, жителям надходять SMC із пропозицією працювати у так званій “державній воєнізованій гірничо-рятувальній службі”, передає УНН.
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“Людям нібито пропонують влаштуватися водіями та машиністами. При цьому серед місць дислокації – Донецьк, Горлівка та Макіївка. Насправді відбувається прихована мобілізація: людей просто збирають та відправляють на фронт. Як це робили у Донецьку. Таким чином, росіяни хочуть використовувати мирних маріупольців у якості гарматного м'яса, аби прикрити свої позиції”, – зазначив Андрющенко.
Додамо
Радник мера закликав маріупольців не вестися на такі пропозиції від російських окупантів та виїжджати з міста.
Нагадаємо
Мер Маріуполя Вадим Бойченко в інтерв’ю УНН повідомив, що окупанти розіслали SMC-повідомлення всім сім’ям, які сьогодні перебувають e Маріуполі. Це було "запрошення" до роботи і співпраці у правоохоронній системі. Але насправді, за словами Бойченка, це чергова хвиля прихованої мобілізації.
“На жаль, термін, який вони (окупанти – ред.) давали, пів року не мобілізовувати місцеве населення, вже минув, тому у вересні ми розуміємо, що буде відбуватись мобілізація”, – сказав мер.