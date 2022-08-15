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Предлагают "работать" водителями и машинистами: в Мариуполе продолжается скрытая мобилизация – советник мэра

Киев • УНН

 • 86508 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. В разрушенном россиянами Мариуполе продолжается скрытая мобилизация. Как информирует в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко, жителям поступают SMC с предложением работать в так называемой “государственной военизированной горноспасательной службе”, передает УНН.

Предлагают "работать" водителями и машинистами: в Мариуполе продолжается скрытая мобилизация – советник мэра

Цитата

“Людям якобы предлагают устроиться водителями и машинистами. При этом среди мест дислокации - Донецк, Горловка и Макеевка. На самом деле происходит скрытая мобилизация: людей просто собирают и отправляют на фронт. Как это делалось в Донецке. Таким образом, россияне хотят использовать мирных мариупольцев в качестве пушечного мяса, чтобы прикрыть свои позиции”, – отметил Андрющенко.

Добавим

Советник мэра призвал мариупольцев не вестись на такие предложения от российских оккупантов и уезжать из города.

Напомним

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко в интервью УНН сообщил, что оккупанты разослали SMC-сообщения всем семьям, которые сегодня находятся в Мариуполе. Это было "приглашение" к работе и сотрудничеству в правоохранительной системе. Но на самом деле, по словам Бойченко, это очередная волна скрытой мобилизации. 

“К сожалению, срок, который они (оккупанты – ред.) давали, полгода не мобилизовывать местное население, уже истек, поэтому в сентябре мы понимаем, что будет происходить мобилизация”, – сказал мэр.

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