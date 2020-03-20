Промоутер заявив про можливе перенесення двобою Усик-Чісора
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Британський промоутер Едді Хірн зауважив, що наступний бій Олександр Усика з Дереком Чісорою може бути перенесеним через пандемію коронавірусу, передає УНН з посиланням на Sky Sports.
Хірн повідомив, що замість проведення "файту" у травні, він може буде проведений влітку.
"Травень ще не настав, але ми розуміємо, що у нас є непередбачені обставини, через які бій Усика та Чісори, можливо, доведеться посунути на кінець червня або початок липня", - зізнався промоутер.
Нагадаємо, що бій колишнього абсолютного чемпіона світу Усика призначений на 23 травня.