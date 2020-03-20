Промоутер заявил о возможном переносе поединка Усик-Чисора
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Британский промоутер Эдди Хирн заметил, что следующий бой Александра Усика с Дереком Чисорой может быть перенесен из-за пандемии коронавируса, передает УНН со ссылкой на Sky Sports.
Хирн сообщил, что вместо проведения "файта" в мае, он может быть проведен летом.
"Май еще не наступил, но мы понимаем, что у нас есть непредвиденные обстоятельства, по которым бой Усика и Чисоры, возможно, придется подвинуть на конец июня или начало июля", - признался промоутер.
Напомним, что бой бывшего абсолютного чемпиона мира Усика назначен на 23 мая.