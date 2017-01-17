Промислове виробництво української свинини зменшилося на 1,6%
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. За результатами минулого року, реалізація свиней на забій сільськогосподарськими підприємствами “просіла” до рівня 540,2 тис. т живою вагою. Про скорочення цього показника на 1,6%, порівняно з 2015-м повідомляє Аналітичний відділ Асоціації “Свинарі України”, передає УНН.
“Варто зауважити, що менш активно, ніж торік реалізували свинопоголів’я на забій половина регіонів України, тоді як пожвавлена забійна активність відзначалася у Вінницькій, Волинській, Львівській та Чернігівській областях.
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Дещо підвищилися обсяги забою і на Полтавщині та Хмельниччині. Хоча Вінниччина досить помітно збільшила обсяги реалізації на забій (+17%), протягом аналізованого періоду промислові свиноферми отримали менший приріст живої маси тварин, ніж реалізували на забій. Подібне перевищення обсягів забою над обсягами вирощеної свинини спостерігається ще у чотирьох областях — Житомирській, Сумській, Тернопільській та Харківській. Це вказує на деяке згортання промислового свинарства, що підтверджує скорочення чисельності поголів’я у сільськогосподарських підприємствах згаданих регіонів”, — йдеться у повідомленні.
Загалом по країні, обсяги забою складають 93,8% з отриманого за 2016-й приросту живою маси свиней у промисловому секторі проти 94% позаторік.
Зменшення цього показника є позитивною ознакою розвитку галузі, додали в Асоціації.
Нагадаємо, в Україні протягом 2016 року скоротилося поголів’я свиней, корів і птиці.