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Промышленное производство украинской свинины уменьшилось на 1,6%

Промышленное производство украинской свинины уменьшилось на 1,6%

Киев • УНН

 • 6901 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. По результатам прошлого года, реализация свиней на убой сельскохозяйственными предприятиями "просела" до уровня 540,2 тыс. т в живом весе. О сокращении этого показателя на 1,6% по сравнению с 2015 г. сообщает Аналитический отдел Ассоциации "Свинари Украины", передает УНН.

"Стоит отметить, что менее активно, чем в прошлом году реализовали свинопоголовье на забой половина регионов Украины, тогда как оживленная убойная активность отмечалась в Винницкой, Волынской, Львовской и Черниговской областях.

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Несколько повысились объемы забоя в Полтавской и Хмельницкой областях. Винницкая область достаточно заметно увеличила объемы реализации на убой (+17%), в течение рассматриваемого периода промышленные свинофермы получили меньший прирост живой массы животных, чем реализовали на убой. Подобное превышение объемов забоя над объемами выращенной свинины наблюдается еще в четырех областях - Житомирской, Сумской, Тернопольской и Харьковской. Это указывает на некоторое свертывание промышленного свиноводства, что подтверждает сокращение численности поголовья в сельскохозяйственных предприятиях упомянутых регионов", - говорится в сообщении.

В целом по стране, объемы забоя составляют 93,8% с полученного за 2016 год прироста живой массы свиней в промышленном секторе против 94% в позапрошлом году.

Уменьшение этого показателя является положительным признаком развития отрасли, добавили в Ассоциации.

Напомним, в Украине в 2016 году сократилось поголовье свиней, коров и птицы.

Украинские Национальные Новости

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