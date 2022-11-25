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Пролежала у валізі більше 50 років: в Лондоні знайшли сукню Елізабет Тейлор для "Оскара"

Пролежала у валізі більше 50 років: в Лондоні знайшли сукню Елізабет Тейлор для "Оскара"

Київ • УНН

 • 3628265 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Сукня-талісман від Christian Dior, яку Елізабет Тейлор носила тієї ночі, коли вона отримала нагороду "Оскар" за найкращу жіночу роль у 1961 році, буде продана на аукціоні наступного місяця після того, як вона зберігалася у валізі в Лондоні понад 50 років, передає УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Одяг у валізі був серед великої кількості речей, подарованих колишній співробітниці Ганні Санс, чий чоловік Гастон працював шофером та охоронцем Тейлор.Сукня разом з 11 іншими речами дбайливо зберігалася у великій пластиковій валізі понад 50 років.

Тейлор у супроводі четвертого чоловіка Едді Фішера одягла сукню, створену Марком Боханом для Dior, на 33-ю церемонію вручення премії "Оскар".

Після тріумфу на "Оскарі" зірка почала вважати сукню "чимось на зразок талісмана на удачу" і возила його з собою по всьому світу. До 1971 року дорожній гардероб Тейлор іноді налічував до 40 величезних валіз.

Аукціон, на якому сукня Dior коштуватиме від від 48 000 до 73 000 доларів США, відбудеться у Лондоні 6 грудня.

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