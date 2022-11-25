Пролежала у валізі більше 50 років: в Лондоні знайшли сукню Елізабет Тейлор для "Оскара"

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Одяг у валізі був серед великої кількості речей, подарованих колишній співробітниці Ганні Санс, чий чоловік Гастон працював шофером та охоронцем Тейлор.Сукня разом з 11 іншими речами дбайливо зберігалася у великій пластиковій валізі понад 50 років.

Тейлор у супроводі четвертого чоловіка Едді Фішера одягла сукню, створену Марком Боханом для Dior, на 33-ю церемонію вручення премії "Оскар".

Після тріумфу на "Оскарі" зірка почала вважати сукню "чимось на зразок талісмана на удачу" і возила його з собою по всьому світу. До 1971 року дорожній гардероб Тейлор іноді налічував до 40 величезних валіз.

Аукціон, на якому сукня Dior коштуватиме від від 48 000 до 73 000 доларів США, відбудеться у Лондоні 6 грудня.