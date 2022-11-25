Пролежала в чемодане более 50 лет: в Лондоне нашли платье Элизабет Тейлор для "Оскара"

Детали

Одежда в чемодане была среди большого количества вещей, подаренных бывшей сотруднице Анне Санс, чей муж Гастон работал шофером и охранником Тейлор. Платье вместе с 11 другими вещами бережно хранилось в большом пластиковом чемодане более 50 лет.

Тейлор в сопровождении четвертого мужа Эдди Фишера надела платье, созданное Марком Боханом для Dior, на 33-ю церемонию вручения премии "Оскар".

После триумфа на "Оскаре" звезда начала считать платье "чем-то вроде талисмана в удачу" и возила его с собой по всему миру. До 1971 года дорожный гардероб Тейлор иногда насчитывал до 40 огромных чемоданов.

Аукцион, на котором платье Dior будет стоить от 48 000 до 73 000 долларов США, состоится в Лондоне 6 декабря.