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Прокурор просить збільшити заставу для судді ВГСУ А.Ємельянова до 5 млн грн

Прокурор просить збільшити заставу для судді ВГСУ А.Ємельянова до 5 млн грн

Київ • УНН

 • 7956 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Прокурор Генеральної прокуратури України подав клопотання до Печерського районного суду Києва про збільшення застави для підозрюваного судді Вищого господарського суду України Артура Ємельянова до 5 млн грн через те, що він не здав другий закордонний паспорт слідчому, передає кореспондент УНН.

Під час розгляду клопотання, прокурор Сергій Новіков просив суд збільшити розмір застави для А.Ємельянова до 5 млн грн, перерахувати в дохід держави 1,5 млн грн, які підозрюваний сплатив як заставу, а також передбачити носіння для нього електронного браслета.

"Основним порушенням (процесуальних обов'язків підозрюваним А.Ємельяновим - ред.) є нездача паспорта", - сказав він і додав, що також є заява від свідка про вчинення на неї тиску через адвоката А.Ємельянова.

За уточненням прокурора, один закордонний паспорт підозрюваний здав лише 2 листопада, а рішення про обрання запобіжного заходу було ухвалене 27 жовтня. Другий закордонний паспорт А.Ємельянова, сказав прокурор посилаючись на слова підозрюваного, був у Відні.

"По цей час було достатньо часу для отримання цього паспорта і здачі його на зберігання", - зазначив С.Новіков.

Відповідаючи на уточнення слідчого судді стосовно розміру застави, прокурор зазначив, що згідно з декларацією А.Ємельянова, "є можливість внести таку заставу".

Сторона захисту заперечувала проти задоволення клопотання прокуратури.

"Те, про що говорить сторона обвинувачення, що нібито моїм підзахисним не було виконано процесуального обов'язку, який був покладений судовим рішенням про застосування запобіжного заходу, не відповідає дійсності", - сказав адвокат Я.Білявський.

За словами захисника, у судовому рішенні не було чітко виписано інформацію про те, кому потрібно було здати закордонний паспорт А.Ємельянова.

"Ми могли і перший паспорт не здавати, судячи з редакції того рішення, яке ми отримали", - уточнив адвокат.

Крім того, зазначив він, слідчий не встановив конкретних строків для здачі закордонного паспорта.

За словами А.Ємельянова, він здав один паспорт слідчому, а також повідомив йому про те, що має другий документ для виїзду за кордон, але цей документ у Відні. І для того, щоб його здати, потрібно поїхати до Відня і привезти його.

Однак, зазначив підозрюваний, відповідно до рішення суду, йому заборонено без дозволу виїжджати з Київської області.

А.Ємельянов також розповів, що подав клопотання до слідчого з проханням надати йому можливість виїхати на лікування до Берліна, і, повертаючись, він зможе привезти другий закордонний паспорт з Відня.

"До цього часу слідчий не надав відповіді стосовно клопотань", - додав суддя ВГСУ.

У зв'язку з цим, захист просив повністю відмовити у задоволенні клопотання прокуратури про збільшення розміру застави і зарахування в дохід держави 1,5 млн грн, які А.Ємельянов сплатив як заставу за рішенням суду.

Нагадаємо, 27 жовтня судді Вищого господарського суду України Артуру Ємельянову обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1,5 млн грн.

Разом із запобіжним заходом на А.Ємельянова покладено обов’язки не відлучатися за межі Київського області, повідомляти про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні та здати на зберігання документи, що дають право на виїзд з України.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко 18 жовтня повідомив, що Генеральна прокуратура України оголосила про підозру суддям Вищого господарського суду України Артуру Ємельянову та Віктору Татькову, яким інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 КК України.

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