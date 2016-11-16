Прокурор просит увеличить залог для судьи ВХСУ А.Емельянова до 5 млн грн

При рассмотрении ходатайства, прокурор Сергей Новиков просил суд увеличить размер залога для А.Емельянова до 5 млн грн, перечислить в доход государства 1,5 млн. грн, которые подозреваемый оплатил в качестве залога, а также предусмотреть ношение для него электронного браслета.

"Основным нарушением (процессуальных обязанностей подозреваемым А.Емельяновым - ред.) является несдача паспорта", - сказал он и добавил, что также является заявление от свидетеля о совершении на него давления через адвоката А.Емельянова.

За уточнением прокурора, один загранпаспорт подозреваемый сдал только 2 ноября, а решение об избрании меры пресечения было принято 27 октября. Второй загранпаспорт А.Емельянова, сказал прокурор ссылаясь на слова подозреваемого, был в Вене.

"По настоящее время было достаточно времени для получения этого паспорта и сдачи на хранение", - отметил С.Новиков.

Отвечая на уточнение следственного судьи о размере залога, прокурор отметил, что согласно декларации А.Емельянова, "есть возможность внести такой залог".

Сторона защиты возражала против удовлетворения ходатайства прокуратуры.

"То, о чем говорит сторона обвинения, якобы моим подзащитным не было выполнено процессуального долга, который был положен судебным решением о применении меры пресечения, не соответствует действительности", - сказал адвокат Я.Билявский.

По словам защитника, в судебном решении не было четко выписано информацию о том, кому нужно было сдать загранпаспорт А.Емельянова.

"Мы могли и первый паспорт не сдавать, судя по редакции того решения, которое мы получили", - уточнил адвокат.

Кроме того, отметил он, следователь не установил конкретных сроков для сдачи загранпаспорта.

По словам А.Емельянова, он сдал один паспорт следователю, а также сообщил ему о том, что имеет второй документ для выезда за границу, но этот документ в Вене. И для того, чтобы его сдать, нужно поехать в Вену и привезти его.

Однако, отметил подозреваемый, согласно решению суда, ему запрещено без разрешения выезжать из Киевской области.

А.Емельянов также рассказал, что подал ходатайство к следователю с просьбой предоставить ему возможность выехать на лечение в Берлин, и, возвращаясь, он сможет привезти второй загранпаспорт из Вены.

"До сих пор следователь не предоставил ответа относительно ходатайств", - добавил судья ВХСУ.

В связи с этим, защита просила полностью отказать в удовлетворении ходатайства прокуратуры об увеличении размера залога и зачисления в доход государства 1,5 млн. грн, которые А.Емельянов уплатил в качестве залога по решению суда.

Напомним, 27 октября судьи Высшего хозяйственного суда Украины Артуру Емельянову избрана мера пресечения в виде залога в размере 1,5 млн. грн .

Вместе с мерой пресечения на А.Емельянова положено обязанность не отлучаться за пределы Киевского области, сообщать об изменении места проживания, воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве и сдать на хранение документы, дающие право на выезд из Украины.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 18 октября сообщил, что Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении судьям Высшего хозяйственного суда Украины Артуру Емельянову и Виктору Татькову, которым инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 УК Украины .