Прокурор Мамедов намагається "зам'яти" справу з хлопчиком-аутистом - ЗМІ

Жінка продовжує свою боротьбу не тільки за свого сина, а й проти системи, яку уособлює заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов. Саме він - запевняє жінка - гальмує справу і залишає її прохання без жодної уваги.

Нещодавно Юлія знайшла можливість звернутися до заступника Мамедову безпосередньо. Про це вона розповіла на своїй сторінці в мережі Фейсбук.

"Спасибі всім людям, які відгукнулися на мій крик про допомогу і співчували мені. Багато написали мені особисто, багато запропонували посильну допомогу. Мені передали номер телефону Гюндуз Мамедова, і я вирішила написати йому. На жаль, мої повідомлення залишилися без відповіді ... ", - повідомила Юлія Невгодовский.

Жінка намагалася переказати прокурору жахливу історію, до якої намагається привернути його увагу. Наводимо текст Юлії повністю:

"Я, Юлія Невгодовский, стала жертвою цинічного злочину, а після - жахливою несправедливості і беззаконня, куратором якого називають вас, Гюндуз Мамедов.

Вам точно відомо, як мій племінник, хлопчик-аутист, був залучений дорослими людьми в страшний злочин - спробу вбивства мене і мого маленького дитини. Я обгрунтовано підозрюю в те, що трапилося батька моєї дитини, який незадовго до організації мого вбивства, переоформив по підробленої довіреності моє майно на своїх подільників.

Для того щоб замести сліди свого злочину, він і намовив мого племінника - аутиста на злочин, знаючи, що ніякої відповідальності такий підліток не понесе. Племінник напав на нас з маленьким сином з ножем, і завдав нам десятки ударів. Ми 100% повинні були померти, але дивом вижили. Але ви і ваші прокурори вперто робите вигляд, що не помічаєте цієї причинно - наслідкового зв'язку. Ви намагаєтеся мене посадити до в'язниці, в той час як вбивці сновигають на волі. І не просто сновигають, а розповідають всім як купили вас і ваших прокурорів за $ 100 тисяч.

Я вимагаю від вас публічної відповіді. Я закликаю вас згадати, що ви - чоловік і що ховатися за стінами Генеральної прокуратури вічно не вийде. Вийдіть і назвіть вбивць, які використовували аутиста в своїх брудних справах. А якщо ви цього зробити не можете - ганебно зірвіть із себе погони і велике ніколи не звіться прокурором, який відповідає за дотримання законів, прав людей і особливо дітей. Я чекаю на вашу відповідь!"