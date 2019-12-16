Прокурор Києва Говда подав у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Прокурор Києва Роман Говда подав у відставку. Про це кореспонденту УНН повідомило джерело в Генеральній прокуратурі України.
Джерело повідомило, що прокурор Говда подав у відставку.
Зазначається, прокурор вирішив це зробити за власним бажанням.
Джерело додало, що заява на відставку була подана минулого тижня.
УНН також додатково повідомили, що два заступники Говди - Сергій Репецький і Андрій Андрєєв, також подали у відставку.
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Нагадаємо, 3 грудня розпочався третій етап атестації прокурорів Генеральної прокуратури України — співбесіда, до якого допущено 769 прокурорів.