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Прокурор Києва Говда подав у відставку

Прокурор Києва Говда подав у відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Прокурор Києва Роман Говда подав у відставку. Про це кореспонденту УНН повідомило джерело в Генеральній прокуратурі України. 

Джерело повідомило, що прокурор Говда подав у відставку.

Зазначається, прокурор вирішив це зробити за власним бажанням.

Джерело додало, що заява на відставку була подана минулого тижня.

УНН також додатково повідомили, що два заступники Говди - Сергій Репецький і Андрій Андрєєв, також подали у відставку.

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Нагадаємо, 3 грудня розпочався третій етап атестації прокурорів Генеральної прокуратури України — співбесіда, до якого допущено 769 прокурорів.

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