Прокурор Киева Говда подал в отставку

Источник сообщил, что прокурор Говда подал в отставку.

Отмечается, прокурор решил это сделать по собственному желанию.

Источник добавил, что заявление на отставку было подано на прошлой неделе.

УНН также дополнительно сообщили, что два заместителя Говды — Сергей Репецкий и Андрей Андреев, также подали в отставку.

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Напомним, 3 декабря начался третий этап аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры Украины — собеседование, к которому допущено 769 прокуроров.