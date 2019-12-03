Розпочався третій етап атестації прокурорів ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Розпочався третій етап атестації прокурорів Генеральної прокуратури України – співбесіда, до якого допущено 769 прокурорів. Про це повідомляє пресслужба ГПУ, передає УНН.
"3 грудня 2019 року розпочався завершальний етап атестації прокурорів ГПУ. До нього допущено 769 прокурорів, які успішно пройшли тестування на знання та вміння у застосуванні закону і відповідність здійснювати повноваження прокурора, а також тестування на загальні здібності та навички", - йдеться в повідомленні пресслужби.
В ГПУ розповіли, що на третьому етапі прокурори виконають письмове практичне завдання для оцінки рівня володіння практичними вміннями та навичками, а також пройдуть співбесіду з метою виявлення відповідності вимогам професійної компетентності, професійної етики та доброчесності.
"Планується, що співбесіди з усіма прокурорами ГПУ буде завершено до кінця грудня цього року", - сказано в повідомленні.
Співбесіда полягатиме в обговоренні результатів дослідження членами комісій матеріалів атестації щодо дотримання прокурором правил професійної етики та доброчесності, зокрема інформації наданої НАБУ та відповідей прокурора на додаткові запитання, яке могла заздалегідь поставити кадрова комісія.
Рішення щодо проходження співбесіди будуть оприлюднюватися кадровими комісіями в той же день на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України.
Нагадаємо, ще низка слідчих Управління спеціальних розслідувань не подали заяву або подали заяву невстановленого зразка до атестації прокурорів Генеральної прокуратури України, їх буде звільнено.