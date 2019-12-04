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Генпрокурор Рябошапка з'їздив до інституцій ЄС у Брюсселі: про що говорили

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка протягом 3-4 грудня 2019 року здійснив візит до Брюсселю (Королівство Бельгія), де відвідав інституції Європейського Союзу. Про це пише УНН із посиланням на пресцентр ГПУ.

“Руслан Рябошапка провів зустріч з новопризначеним Комісаром ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерсом, який розпочав свою каденцію 1 грудня 2019 року в оновленому складі Європейської Комісії під керівництвом Президента Урсули фон дер Ляєн. Вони обговорили поточний стан та подальші пріоритети у реформі Генеральної прокуратури і сектору юстиції в Україні, а також домовилися координувати подальші зусилля з метою ефективної реалізації судової реформи, яка б, зокрема, враховувала рекомендації Венеціанської Комісії”, — йдеться у повідомленні.

“Наша основна мета — орієнтувати прокуратуру на роботу заради громадян, а не заради статистики. Наш перший пріоритет — довіра громадськості”, — наголосив під час зустрічі Руслан Рябошапка.

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У свою чергу, Дідьє Рейндерс позитивно оцінив перші кроки, спрямовані на реформу органів прокуратури та підтвердив готовність Європейського Союзу й надалі підтримувати Україну в імплементації ключових реформ.

У рамках зустрічі із Заступником Генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності Жаном-Крістофом Бельяром Генеральний прокурор високо оцінив підтримку ЄС, підкресливши важливість оновлення персонального складу прокуратури, Верховного Суду, Вищої кваліфікаційної комісії судів України та Вищої ради правосуддя.

“Сьогодні ми завершили формування антикорупційних органів, які створювались за активної підтримки Євросоюзу. Ми працюємо над конкретними результатами, які підтвердять ефективність створеної антикорупційної системи”, — зазначив Рябошапка.

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Зі свого боку, Жан-Крістоф Бельяр запевнив у чіткій позиції нового керівництва Єврокомісії щодо підтримки внутрішніх реформ в Україні.

Зазначається, що під час візиту Генеральний прокурор провів зустріч з членами Парламентського Комітету Асоціації та Комітету Європейського Парламенту із закордонних справ. “Очільник ГПУ детально поінформував членів Європарламенту щодо нещодавніх антикорупційних кроків, законодавчих ініціатив та ключових елементів реформи Генеральної прокуратури України. Євродепутати позитивно оцінили перші кроки новообраної влади в контексті антикорупційних зусиль та реформування Генпрокуратури, а також запевнили у готовності й надалі допомагати Україні в реалізації комплексних демократичних перетворень”, — резюмували у повідомленні.

Нагадаємо, Рябошапка розповів, коли запрацює електронна система кримінального судочинства.

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