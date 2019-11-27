Європарламент затвердив склад нової Єврокомісії до 2024 року
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. По завершенні процесу слухань, Європарламент затвердив нових членів Європейської Комісії, які були представлені на пленарному засіданні обраним Головою Комісії Урсулою фон дер Ляйен в середу. Про це йдеться у повідомленні на сайті Європарламенту, передає УНН.
Так, в ході поіменного голосування, яке відбулося в середу, депутати Європарламенту затвердили новий склад Колегії уповноважених 461 голосом "за" при 157 голосах "проти" і 89, які утрималися.
"У своєму вступному слові обрана Голова Європейської комісії фон дер Ляйен підтвердила зобов'язання, які вона взяла на себе під час пленарних засідань парламенту в липні. Вона підкреслила, що для того, щоб Європа могла очолити міжнародні зусилля по ряду найважливіших питань: охорони навколишнього середовища і зміни клімату, економічному зростанні, інтеграції, інновації та цифровізації, а також захисту демократії, європейських цінностей, прав громадян і верховенства права, будуть створені відповідні інвестиційні та нормативні рамки", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше в Європарламенті затвердили єврокомісара з Угорщини, який відповідає за Україну.
Раніше в УНН повідомлялося, 2 липня на саміті лідерів країн ЄС у Брюсселі була запропонована кандидатура Урсули фон дер Ляєн на пост глави Єврокомісії. В той день лідери країн ЄС узгодили пакет кандидатур на ключові посади в ЄС.
15 липня фон дер Ляєн заявила про намір піти у від ставку з поста міністра оборони Німеччини. Фон дер Ляєн стала першою жінкою на посаді глави Єврокомісії.