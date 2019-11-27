Рябошапка розповів, коли запрацює електронна система кримінального судочинства
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Приблизно до кінця 2020 року в Україні запрацює електронна система кримінального судочинства. Про це сьогодні під час засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності повідомив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, передає кореспондент УНН.
“Одна із передових ідей, це впровадження електронної системи кримінального судочинства, вона на більш просунутому етапі в антикорупційній інфраструктурі... За нашими планами десь до кінця 2020 року вона буде працювати і до цієї системи будуть підключені всі органи кримінальної юстиції. Ми підключимо поліцію, ДБР та слідчі підрозділи Служби безпеки України”, — сказав Рябошапка.
Нагадаємо, Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що процес реформування Генеральної прокуратури України планують завершити до 1 січня 2020 року.