Рябошапка рассказал, когда заработает электронная система уголовного судопроизводства

"Одна из передовых идей, это внедрение электронной системы уголовного судопроизводства, она на более продвинутом этапе в антикоррупционной инфраструктуре ... По нашим планам, где-то до конца 2020 года она будет работать и в этой системе будут подключены все органы уголовной юстиции. Мы подключим полицию, ГБР и следственные подразделения Службы безопасности Украины", - сказал Рябошапка.

Напомним, Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что процесс реформирования Генеральной прокуратуры Украины планируют завершить до 1 января 2020 года.