Прокурор: для розслідування вбивства Д.Вороненкова залучені спеціалісти з поліції та СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. В рамках розслідування вбивства екс-депутат Держдуми РФ Дениса Вороненкова створено міжвідомчу слідчу групу з числа слідчих столичної прокуратури та Національної поліції України. Також залучено оперативних співробітників Служби безпеки. Про це повідомив прокурор міста Києва Роман Говда, передає УНН з посиланням на прес-службу столицічної прокуратури.
Наразі у кримінальному провадженні, розпочатому за п.1. ч.2 ст 115 КК України, створено міжвідомчу слідчу групу з числа слідчих столичної прокуратури та Національної поліції України, а також визначено групу процесуальних керівників.
“Координує роботу слідчих, прокурорів та оперативних підрозділів перший заступник прокурора міста Києва Павло Кононенко, який має багаторічний досвід оперативної роботи та здатен забезпечити ефективне розслідування цього резонансного та зухвалого злочину”, — зазначив Роман Говда.
Крім того, до розслідування вбивства Дениса Вороненкова залучено оперативних співробітників Служби безпеки України. На даний час органом слідства проводиться ідентифікація особи, яка вчинила вбивство екс-депутата (наразі вказана особа померла від отриманих поранень), встановлюються та допитуються свідки, як ті, що є безпосередніми очевидцями вбивства, так і з боку найближчого оточення загиблого, проводиться аналіз відеозаписів з камер відеоспостереження та інші слідчі дії. У кримінальному провадженні призначено низку судово-медичних та балістичних експертиз.
Як повідомляв УНН, Прокуратура міста Києва прийняла до свого провадження розслідування вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова За дорученням Генерального прокурора України Юрія Луценка підслідність у кримінальному провадженні за фактом вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, що сталося 23 березня у центрі столиці, визначено за столичною прокуратурою.