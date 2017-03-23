Прокурор: для расследования убийства Д.Вороненкова привлечены специалисты из полиции и СБУ

Сейчас в уголовном производстве, открытом по п.1. ч.2 ст. 115 УК Украины, создана межведомственная следственная группа из числа следователей столичной прокуратуры и Национальной полиции Украины, а также определена группа процессуальных руководителей.

"Координирует работу следователей, прокуроров и оперативных подразделений первый заместитель прокурора города Киева Павел Кононенко, который имеет многолетний опыт оперативной работы и способен обеспечить эффективное расследование этого резонансного и дерзкого преступления", - отметил Роман Говда.

Кроме того, к расследованию убийства Дениса Вороненкова привлекли оперативных сотрудников Службы безопасности Украины. В настоящее время органом следствия проводится идентификация лица, совершившего убийство экс-депутата (указанное лицо умерло от полученных ранений), устанавливаются и допрашиваются свидетели, как те, что являются непосредственными очевидцами убийства, так и со стороны ближайшего окружения погибшего, проводится анализ видеозаписей с камер видеонаблюдения и другие следственные действия. В уголовном производстве назначен ряд судебно-медицинских и баллистических экспертиз.

Как сообщал УНН, Прокуратура города Киева приняла в свое производство расследование убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. По поручению Генерального прокурора Украины Юрия Луценко подследственность в уголовном производстве по факту убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которое произошло 23 марта в центре столицы, определили за столичной прокуратурой.