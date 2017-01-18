Прокуратура розслідує ненадання лікарем допомоги онкохворій жінці на Закарпатті

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.139 (ненадання медичним працівником, без поважних причин, допомоги хворому, який зобов'язаний надати таку допомогу, якщо йому завідомо відомо, що це може мати тяжкі наслідки для хворого) КК України.

Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження стала інформація, виявлена прокуратурою в ході моніторингу засобів масової інформації. Зокрема, в публікації одного з регіональних інтернет-видань йде мова про те, що лікар онкологічного відділення Мукачівської ЦРЛ відмовив в постановленні на облік на стаціонарне лікування онкохворої мешканки села Клячаново Мукачівського району, при тому, що її стан здоров"я був вкрай важким.

Наразі триває досудове розслідування.