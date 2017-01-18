Прокуратура расследует непредоставление врачом помощи онкобольной женщине на Закарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. По факту непредоставления врачом Мукачевской больницы помощи тяжело больной женщине прокуратура начала уголовное производство. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.
Прокуратура начала уголовное производство по ч.1 ст.139 (неоказание медицинским работником без уважительных причин, помощи больному, который обязан предоставить такую помощь, если ему заведомо известно, что это может иметь тяжелые последствия для больного) УК Украины.
Основанием для регистрации указанного уголовного производства стала информация, обнаруженная прокуратурой в ходе мониторинга средств массовой информации. В частности, в публикации одного из региональных интернет-изданий идет речь о том, что врач онкологического отделения Мукачевской ЦРБ отказал в постановлении на учет на стационарное лечение онкобольной жительнице села Клячаново Мукачевского района, при том, что ее состояние здоровья было крайне тяжелым.
Сейчас продолжается досудебное расследование.