Прокуратура расследует непредоставление врачом помощи онкобольной женщине на Закарпатье

Прокуратура начала уголовное производство по ч.1 ст.139 (неоказание медицинским работником без уважительных причин, помощи больному, который обязан предоставить такую ​​помощь, если ему заведомо известно, что это может иметь тяжелые последствия для больного) УК Украины.

Основанием для регистрации указанного уголовного производства стала информация, обнаруженная прокуратурой в ходе мониторинга средств массовой информации. В частности, в публикации одного из региональных интернет-изданий идет речь о том, что врач онкологического отделения Мукачевской ЦРБ отказал в постановлении на учет на стационарное лечение онкобольной жительнице села Клячаново Мукачевского района, при том, что ее состояние здоровья было крайне тяжелым.

Сейчас продолжается досудебное расследование.