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Прокуратура повідомила підозру неповнолітньому, який вчинив наругу над 12 могилами

Прокуратура повідомила підозру неповнолітньому, який вчинив наругу над 12 могилами

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Бершадською місцевою прокуратурою Вінницької області погоджено та вручено письмове повідомлення про підозру місцевому неповнолітньому, який вчинив наругу над 12 могилами, пише УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури регіону.

“Так, у листопаді цього року, 16-річний юнак, з хуліганських мотивів, з особливим цинізмом, демонструючи зневажливе ставлення до суспільних відносин, виявивши неповагу до пам’яті померлих, розхитав та пошкодив надгробні пам’ятники з хрестами на 12 могилах на цвинтарі у Чечельнику”, — вказано у повідомленні.

Свої дії він не зміг адекватно пояснити, тому виникла необхідність у призначенні психологічної експертизи, яка вже розпочалась.

“У разі встановлення, що неповнолітній, підозрюваний усвідомлював свої дії, то прокуратура наполягатиме на кримінальному покаранні”, — додали у прокуратурі.

Нагадаємо, у Миколаєві поліція затримала чоловіка, який розкладав по місту черепи з могил.

Українські Національні Новини

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