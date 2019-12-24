Прокуратура повідомила підозру неповнолітньому, який вчинив наругу над 12 могилами
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Бершадською місцевою прокуратурою Вінницької області погоджено та вручено письмове повідомлення про підозру місцевому неповнолітньому, який вчинив наругу над 12 могилами, пише УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури регіону.
“Так, у листопаді цього року, 16-річний юнак, з хуліганських мотивів, з особливим цинізмом, демонструючи зневажливе ставлення до суспільних відносин, виявивши неповагу до пам’яті померлих, розхитав та пошкодив надгробні пам’ятники з хрестами на 12 могилах на цвинтарі у Чечельнику”, — вказано у повідомленні.
Свої дії він не зміг адекватно пояснити, тому виникла необхідність у призначенні психологічної експертизи, яка вже розпочалась.
“У разі встановлення, що неповнолітній, підозрюваний усвідомлював свої дії, то прокуратура наполягатиме на кримінальному покаранні”, — додали у прокуратурі.
Нагадаємо, у Миколаєві поліція затримала чоловіка, який розкладав по місту черепи з могил.