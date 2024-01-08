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Прокуратура не отримувала від рф документи щодо перебування у СІЗО ексдепутата-агента фсб Шепелева - ОГП

Прокуратура не отримувала від рф документи щодо перебування у СІЗО ексдепутата-агента фсб Шепелева - ОГП

Київ • УНН

 • 154989 перегляди

Українська прокуратура не отримала від росії документів про термін ув'язнення ексдепутата Шепелєва, а лише відмову в його екстрадиції.

Прокурори не отримували від російських органів жодних документів щодо ексдепутата, обвинуваченого у серії замовних вбивств, державній зраді та інших злочинах Олександра Шепелева, крім відмови у його екстрадиції. Про це йдеться у відповіді Офісу Генерального прокурора на запит УНН.

Деталі

В Офісі Генпрокурора повідомили, що під час досудового розслідування справи щодо його втечі з-під варти зверталися до компетентних органів російської федерації з запитом про видачу Шепелева в Україну для притягнення ексдепутата до кримінальної відповідальності. Проте у задоволенні запиту Україні було відмовлено.

"Будь-які інші процесуальні рішення та документи з цього приводу запитуваною стороною не надавались, до матеріалів кримінального провадження стороною обвинувачення не долучались", - йдеться у повідомленні.

Тобто українські прокурори не отримували інформацію щодо перебування Шепелева у російському СІЗО чи про його звільнення з-під варти в рф.

Нагадаємо

Колегія Верховного суду змінила вирок Шепелеву по справі втечі з–під варти й намагалася відпустити його на свободу. Судді В’ячеслав Маринич, Володимир Король та Алла Макаровець вирішили закрити один з епізодів справи, який стосувався підкупу, через, на їхній погляд, недостатню кількість доказів. Через це майно екснардепа по цьому епізоду не конфісковуватимуть.

Хоча, як зазначають експерти, опитані УНН, судді ВС не мали права безпосередньо досліджувати будь-які докази. Крім того, судді зарахували у строк відбутого покарання термін перебування Шепелева в СІЗО рф.

Там він був затриманий за екстрадиційним запитом України. Через рік Україна отримала відмову у видачі екснардепа-втікача, росія аргументувала це загрозою власній національній безпеці.

Виявилося, що Шепелев цінний для росії, бо був агентом фсб та гру. Колегія Верховного суду також скористалася "законом Савченко" і зарахувала Шепелеву у строк відбування покарання його перебування в СІЗО по обвинуваченню в інших справах. Прокурор оскаржила дії суддів Верховного суду у ВРП.

За автоматичним розподілом, скаргу по справі Шепелева розглядатиме перша в історії суддя-член ВРП, яка воювала на фронті проти рф Олена Ковбій.

Як з’ясувалося, Шепелев також підтримував й працював на терористичні квазіреспубліки й вважає днр своїм домом та батьківщиною.  

Експерти, опитані УНН раніше ставили під сумнів об’єктивність рішення Верховного суду, відверто говорячи про корупційну складову. Зокрема, на думку голови правління Фундації DEJURE Михайла Жернакова, судді Верховного суду могли отримати грошову винагороду за таке рішення.  

Політичний аналітик Олександр Кочетков вважає, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повинне перевірити доброчесність суддів, які винесли таке рішення по справі Шепелева. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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