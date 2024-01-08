Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП

Прокуроры не получали от российских органов никаких документов по экс-депутату, обвиняемому в серии заказных убийств, государственной измене и других преступлениях Александру Шепелеву, кроме отказа в его экстрадиции. Об этом говорится в ответе Офиса Генерального прокурора на запрос УНН.

Детали

В Офисе Генпрокурора сообщили, что во время досудебного расследования дела о его побеге из-под стражи обращались в компетентные органы российской федерации с запросом о выдаче Шепелева в Украину для привлечения экс-депутата к уголовной ответственности. Однако в удовлетворении запроса Украине было отказано.

"Любые другие процессуальные решения и документы по этому поводу запрашиваемой стороной не предоставлялись, к материалам уголовного производства стороной обвинения не приобщались", - говорится в сообщении.

То есть украинские прокуроры не получали информацию о пребывании Шепелева в российском СИЗО или о его освобождении из-под стражи в рф.

Напомним

Коллегия Верховного суда изменила приговор Шепелеву по делу побега из-под стражи и пыталась отпустить его на свободу. Судьи Вячеслав Маринич, Владимир Король и Алла Макаровец решили закрыть один из эпизодов дела, который касался подкупа, из-за, на их взгляд, недостаточного количества доказательств. Поэтому имущество экс-нардепа по этому эпизоду не будут конфисковывать.

Хотя, как отмечают эксперты, опрошенные УНН, судьи ВС не имели права непосредственно исследовать какие-либо доказательства. Кроме того, судьи засчитали в срок отбытого наказания срок пребывания Шепелева в СИЗО РФ.

Там он был задержан по экстрадиционному запросу Украины. Через год Украина получила отказ в выдаче беглого экс-нардепа, россия аргументировала это угрозой собственной национальной безопасности.

Оказалось, что Шепелев ценен для россии, потому что был агентом фсб и гру. Коллегия Верховного суда также воспользовалась "законом Савченко" и засчитала Шепелеву в срок отбывания наказания его пребывание в СИЗО по обвинению в других делах. Прокурор обжаловала действия судей Верховного суда в ВСП.

По автоматическому распределению, жалобу по делу Шепелева будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воевала на фронте против рф Елена Ковбий.

Как выяснилось, Шепелев также поддерживал и работал на террористические квазиреспублики и считает днр своим домом и родиной.

Эксперты, опрошенные УНН ранее ставили под сомнение объективность решения Верховного суда, откровенно говоря о коррупционной составляющей. В частности, по мнению председателя правления Фонда DEJURE Михаила Жернакова, судьи Верховного суда могли получить денежное вознаграждение за такое решение.

Политический аналитик Александр Кочетков считает, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) должно проверить добропорядочность судей, которые вынесли такое решение по делу Шепелева.