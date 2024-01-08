Эксклюзив
Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале
  •  3636 просмотра

Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале

Эксклюзив
Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице
  •  70474 просмотра

Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице

Эксклюзив
Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января
  •  103679 просмотра

Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января

Эксклюзив
Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП
  •  103784 просмотра

Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП

Эксклюзив
Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных
4 января  •  173085 просмотра

Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных

Эксклюзив
Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета
  •  107968 просмотра

Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета

Эксклюзив
В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня
7 января  •  132836 просмотра

В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня

Эксклюзив
Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо
5 января  •  209700 просмотра

Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо

Эксклюзив
Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК
5 января  •  237709 просмотра

Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают
5 января  •  209686 просмотра

Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают

Эксклюзив
Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо
5 января  •  200619 просмотра

Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо

Эксклюзив
Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ
4 января  •  341704 просмотра

Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ

Эксклюзив
ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека
4 января  •  186493 просмотра

ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека

Эксклюзив
Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ
4 января  •  352984 просмотра

Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ

Эксклюзив
Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП
5 января  •  163581 просмотра

Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
prokuratura-ne-poluchala-ot-rf-dokumenti-o-prebivanii-v-sizo-eks-deputata-agenta-fsb-shepeleva-ogp

Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП

Киев  •  УНН

08 январь 2024, 09:25  •  103784 просмотра

Read in English

Украинская прокуратура не получила от россии документов о сроке заключения экс-депутата Шепелева, а лишь отказ в его экстрадиции.

Прокуроры не получали от российских органов никаких документов по экс-депутату, обвиняемому в серии заказных убийств, государственной измене и других преступлениях Александру Шепелеву, кроме отказа в его экстрадиции. Об этом говорится в ответе Офиса Генерального прокурора на запрос УНН.

Детали

В Офисе Генпрокурора сообщили, что во время досудебного расследования дела о его побеге из-под стражи обращались в компетентные органы российской федерации с запросом о выдаче Шепелева в Украину для привлечения экс-депутата к уголовной ответственности. Однако в удовлетворении запроса Украине было отказано.

"Любые другие процессуальные решения и документы по этому поводу запрашиваемой стороной не предоставлялись, к материалам уголовного производства стороной обвинения не приобщались", - говорится в сообщении.

То есть украинские прокуроры не получали информацию о пребывании Шепелева в российском СИЗО или о его освобождении из-под стражи в рф.

Напомним

Коллегия Верховного суда изменила приговор Шепелеву по делу побега из-под стражи и пыталась отпустить его на свободу. Судьи Вячеслав Маринич, Владимир Король и Алла Макаровец решили закрыть один из эпизодов дела, который касался подкупа, из-за, на их взгляд, недостаточного количества доказательств. Поэтому имущество экс-нардепа по этому эпизоду не будут конфисковывать.

Хотя, как отмечают эксперты, опрошенные УНН, судьи ВС не имели права непосредственно исследовать какие-либо доказательства. Кроме того, судьи засчитали в срок отбытого наказания срок пребывания Шепелева в СИЗО РФ.

Там он был задержан по экстрадиционному запросу Украины. Через год Украина получила отказ в выдаче беглого экс-нардепа, россия аргументировала это угрозой собственной национальной безопасности.

Оказалось, что Шепелев ценен для россии, потому что был агентом фсб и гру. Коллегия Верховного суда также воспользовалась "законом Савченко" и засчитала Шепелеву в срок отбывания наказания его пребывание в СИЗО по обвинению в других делах. Прокурор обжаловала действия судей Верховного суда в ВСП.

По автоматическому распределению, жалобу по делу Шепелева будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воевала на фронте против рф Елена Ковбий.

Как выяснилось, Шепелев также поддерживал и работал на террористические квазиреспублики и считает днр своим домом и родиной.  

Эксперты, опрошенные УНН ранее ставили под сомнение объективность решения Верховного суда, откровенно говоря о коррупционной составляющей. В частности, по мнению председателя правления Фонда DEJURE Михаила Жернакова, судьи Верховного суда могли получить денежное вознаграждение за такое решение.  

Политический аналитик Александр Кочетков считает, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) должно проверить добропорядочность судей, которые вынесли такое решение по делу Шепелева. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
Прокуратура не отримувала від рф документи щодо перебування у СІЗО ексдепутата-агента фсб Шепелева - ОГП
Prosecutor's Office did not receive documents from Russia on the detention of ex-deputy-agent of the FSB Shepelev - OGP
Новости по теме

Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП

Украинская прокуратура не получила от россии документов о сроке заключения экс-депутата Шепелева, а лишь отказ в его экстрадиции.

Криминал и ЧП •   •  103784 просмотра
Эксклюзив
Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП

В Воздушных силах сообщают о ракете в направлении Полтавщины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины зафиксировали ракету, которая направлялась в сторону Полтавской области, объявлена воздушная тревога.

Война •   •  30932 просмотра
В Воздушных силах сообщают о ракете в направлении Полтавщины

Атака на Запорожье: количество пострадавших возросло до пяти

В Запорожье увеличилось количество пострадавших в результате утреннего обстрела рф - сейчас известно уже о пяти пострадавших.

Война •   •  29486 просмотра
Атака на Запорожье: количество пострадавших возросло до пяти

Почти 400 населенных пунктов обесточены из-за непогоды - Укрэнерго

Около 400 украинских населенных пунктов были обесточены из-за неблагоприятных погодных условий, однако утренний ракетный обстрел не имел критического влияния на энергосистему.

Общество •   •  26626 просмотра
Почти 400 населенных пунктов обесточены из-за непогоды - Укрэнерго

В Хмельницкой области в результате вражеской атаки уже известно о двух погибших

Вражеский ракетный обстрел в Хмельницкой области унес жизни двух человек.

Война •   •  27227 просмотра
В Хмельницкой области в результате вражеской атаки уже известно о двух погибших

Власти Винницы признали, что продуктовые наборы, на которых пиарился "гуманитарный штаб" Гройсмана, покупались за бюджетные средства

Власти Винницы признали, что продуктовые наборы, на которых пиарился "гуманитарный штаб" Гройсмана, покупались за бюджетные средства.

Политика •   •  29924 просмотра
Власти Винницы признали, что продуктовые наборы, на которых пиарился "гуманитарный штаб" Гройсмана, покупались за бюджетные средства

Шаповалову и его экс-коллегам сообщили о новых подозрениях по факту растраты около 950 млн грн

Экс-заместителя министра обороны Шаповалова и других подозревают в присвоении 950 млн грн в ходе аферы с бронежилетами. Бронежилеты были некачественными и связаны с российскими владельцами.

Криминал и ЧП •   •  22197 просмотра
Шаповалову и его экс-коллегам сообщили о новых подозрениях по факту растраты около 950 млн грн

Атака рф на Кривой Рог: один человек погиб, трое ранены, повреждены более 200 домов, ТЦ и больницы

В результате российских ударов по Кривому Рогу один человек погиб и трое были ранены; более 200 зданий, включая жилые дома, школы и больницы, были повреждены.

Война •   •  25443 просмотра
Атака рф на Кривой Рог: один человек погиб, трое ранены, повреждены более 200 домов, ТЦ и больницы

Усиление украинской ПВО будет главной темой заседания Украина-НАТО - нардеп

Заседание Украина-НАТО сосредоточится на усилении противовоздушной обороны Украины после того, как россия усилила воздушные атаки.

Политика •   •  28695 просмотра
Усиление украинской ПВО будет главной темой заседания Украина-НАТО - нардеп

Массированная атака рф: враг выпустил по Украине десятки ракет, известно о двух погибших и 33 пострадавших - ОП

В результате российской ракетной атаки на Украину погибли двое и были ранены 33 человека.

Война •   •  26793 просмотра
Массированная атака рф: враг выпустил по Украине десятки ракет, известно о двух погибших и 33 пострадавших - ОП