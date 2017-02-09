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Прокуратура на Луганщині зареєструвала 5 проваджень щодо неподання декларацій

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Прокуратура зареєструвала 5 кримінальних проваджень за фактами неподання електронних декларацій колишніми посадовцями Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та керівником структурного підрозділу районної державної адміністраці. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Луганської області.

Прокуратура на Луганщині зареєструвала 5 проваджень щодо неподання декларацій

Встановлено, що чотирма колишніми керівниками структурних підрозділів Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та одним керівником структурного підрозділу районної державної адміністрації в порушення Закону України “Про запобігання корупції” у 2016 році не подано щорічні декларації за 2015 рік та декларації у зв’язку з припиненням ними діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, за період неохоплений раніше поданими деклараціями.

За вказаними фактами прокуратурою зареєстровано 5 кримінальних проваджень за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України.

Також повідомляється про 31 випадок несвоєчасного подання електронних декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

За цими фактами в діях посадових осіб можуть вбачатися ознаки адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого частиною 1 статті 172-6 КУпАП, матеріали скеровано до Управління захисту економіки в області для надання юридичної оцінки та реагування в межах повноважень.

Як повідомляв УНН, ГПУ повідомила підозру працівнику ДФС у неподанні декларації.

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