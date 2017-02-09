Прокуратура в Луганской области зарегистрировала 5 производств за непредставление деклараций

Установлено, что четырьмя бывшими руководителями структурных подразделений Луганской областной военно-гражданской администрации и одним руководителем структурного подразделения районной государственной администрации в нарушение Закона Украины "О предотвращении коррупции" в 2016 году не представлены ежегодные декларации за 2015 год и декларации в связи с прекращением ими деятельности, связанной с выполнением функций государства, за период неохваченный ранее поданным декларациям.

По указанным фактам прокуратурой зарегистрировано 5 уголовных производств по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины.

Также сообщается о 31 случае несвоевременного представления электронных деклараций лицами, уполномоченным на выполнение функций государства.

По этим фактам в действиях должностных лиц могут просматриваться признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренного частью 1 статьи 172-6 КУоАП, материалы направлены в Управление защиты экономики в области для оказания юридической оценки и реагирования в пределах полномочий.

Как сообщал УНН, ГПУ сообщила подозрение работнику ГФС в непредставлении декларации.