Прокуратура Криму повідомила про підозру судді Господарського суду Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру судді, який відкрив провадження у справі про банкрутство стратегічного державного підприємства, банкрутство якого заборонено законом. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Криму.
Так, прокуратурою АР Крим розслідується кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.375 (постановлення суддею завідомо неправосудної ухвали) КК України.
Встановлено, що суддя відкрив провадження у справі про банкрутство стратегічного державного підприємства, банкрутство якого заборонено законом.
Так під час досудового розслідування слідчими прокуратури спільно з співробітниками Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ було зібрано достатньо доказів, що вказують на особу, яка вчинила зазначений злочин.
У зв’язку з цим, співробітниками прокуратури АР Крим вручено повідомлення про підозру судді Господарського суду Києва за ч.1 ст.375 КК України.
Наразі триває слідство та вирішується питання щодо обрання судді запобіжного заходу та відсторонення її від посади.