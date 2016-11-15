Прокуратура Крыма сообщила о подозрении судье Хозяйственного суда Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении судье, который открыл производство по делу о банкротстве стратегического государственного предприятия, банкротство которого запрещено законом. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Так, прокуратурой АР Крым расследуется уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.375 (вынесение судьей заведомо неправосудного решения) УК Украины.
Установлено, что судья открыл производство по делу о банкротстве стратегического государственного предприятия, банкротство которого запрещено законом.
Так во время досудебного расследования следователями прокуратуры совместно с сотрудниками Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ было собрано достаточно доказательств, указывающих на лицо, совершившее указанное преступление.
В связи с этим, сотрудниками прокуратуры АР Крым вручено уведомление о подозрении судье Хозяйственного суда Киева по ч.1 ст.375 УК Украины.
Ведется следствие и решается вопрос об избрании судье меры пресечения и отстранении ее от должности.