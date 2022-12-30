Програма медрагантій на 2023 рік: як розподілять 142 млрд гривень

Деталі

Програма медичних гарантій-2023 охоплюватиме всі основні види медичної допомоги: первинну, спеціалізовану та високоспеціалізовану допомогу, екстрену, паліативну допомога та медичну реабілітацію. А також медичну допомогу дітям до 16 років та допомогу при вагітності та пологах.

Загалом у Програмі медгарантій на наступний рік передбачено 39 пакетів послуг. Серед яких нові - “Секційне дослідження” та пакети для медзакладів на окупованих територіях та в зоні бойових дій. Серед змін – розмежування стаціонарної та амбулаторної реабілітаційної допомоги. Програма реімбурсації “Доступні ліки” – продовжить розширюватися. До неї увійдуть імуносупресивні препарати, тест-смужки для інсулінозалежних та знеболювальні для паліативних хворих.

Фокус Програми медичних гарантій у 2023 році спрямований на реабілітаційні послуги. У 2023 році розмежовано амбулаторні та стаціонарну реабілітаційну допомогу. Відтак за амбулаторні реабілітаційні послуги НСЗУ сплачуватиме 10 820 грн. А за стаціонарні – 19769 грн при наданні реабілітаційних послуг за одним напрямом реабілітації. Якщо пацієнт отримує реабілітаційні послуги одночасно за кількома напрямами, то ставка складе 33607 грн.

Пріоритетом в Програмі медичних гарантій на 2023 рік залишається охорона материнства та дитинства. Пакет “Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя” – збережено. За надані послуги медзаклади отримуватимуть 10 820 грн. За одним з найвищих тарифів у Програмі медичних гарантій оплачуватиметься неонатальна допомога – 135 тис. грн. Максимальний тариф складе 162 тис. грн за лікування недоношених дітей у перинатальних центрах ІІІ рівня – такий заклад визначатиметься в кожній області. Тариф за медичну допомогу при пологах складе 15 137 грн. А для закладів, які надаватимуть комплексні медичні послуги матері й дитині - тариф буде майже 20 тис. грн.

Збережено також тарифи на лікування онкологічних захворювань. За хіміотерапевтичне лікування заклади отримають - 36 тисяч, а за лікування дітей від онкохвороб НСЗУ сплачуватиме закладам до 131 тис. грн. Тариф за лікування онкогематологічних захворювань – 74 тис. грн. Пріоритетними також залишаються 6 досліджень для раннього виявлення онкології.

Особлива увага приділена психологічній допомозі. Зокрема діятиме пакет психологічної підтримки на первинному рівні, впроваджений у 2022 році. Та збільшено тариф на стаціонарну психіатричну допомогу до 13 151 грн.

Для медзакладів на окупованих територіях передбачено пакет “Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке знаходиться на території, яка перебуває в тимчасовій окупації”. Цей пакет буде діяти для комунальних медзакладів, які знаходяться на окупованій території, згідно з переліком Мінреінтеграції. Оплати цим закладам залежатимуть від кількості та категорій працівників на 1 грудня 2022.

Ставка за категоріями працівників становить:

- для керівників медзакладу та керівників структурних підрозділів – 26 000 грн;

- для лікарів (крім інтернів) та спеціалістів з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в медзакладах – 20 000 грн;

- для середнього медперсоналу – 13500 грн;

- інші працівники та інтерни – 6700.

Також передбачений пакет “Готовність та забезпечення надання медичної допомоги населення, яке знаходиться на території, де ведуться бойові дій”. Його контрактуватимуться комунальні медзаклади (окрім стоматологічних та первинки), які перебувають в зоні бойових дій та є в переліку Мінреінтеграції.

А також мали договір на амбулаторну та стаціонарну допомогу, один із хірургічних пакетів, стаціонарну психіатричну допомогу та лікування туберкульозу. НСЗУ сплачуватиме цим закладам фактичну вартість послуг, які медзаклади надавали протягом 2022 року за вказаними пакетами.

Нагадаємо

За 10 місяців повномасштабного вторгнення вдалося відновити 122 медзаклади, які на собі зазнали російську агресію.