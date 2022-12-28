В Україні відновили 122 медзаклади, які були пошкоджені через війну

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"За понад 10 місяців війни ми зуміли повністю відновити 122 об'єкти медичних закладів, які постраждали від снарядів окупантів, та ще 257 – відновлені частково. Наразі МОЗ спільно з партнерами розробили План відновлення медичної системи від наслідків війни, який дозволить не просто відбудувати зруйновану медичну інфраструктуру, а нарешті збудувати систему охорони здоров'я за європейським зразком", — сказав Ляшко.

Як зазначив міністр, під час засідання колегії було презентовано Програму медичних гарантій - 2023, до якої увійде ряд нових пакетів, за якими українці зможуть отримати безоплатні послуги.

Додамо

Медичні заклади на тимчасово окупованій території України перевантажені та не в змозі впоратись із великою кількістю поранених військовослужбовців російських окупаційних військ. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр