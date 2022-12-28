В Україні відновили 122 медзаклади, які були пошкоджені через війну

ukru
19:27 • 11319 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 43015 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 86703 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 137992 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 162975 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 338288 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 217429 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 192925 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 324557 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458911 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
96 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Трамп пропонує допомогу Україні, але з великою вигодою для США - Politico

31 березня, 12:04 • 39118 перегляди

Стара “копійка” та ікони: нардеп-втікач Дмитрук подав декларацію

31 березня, 12:39 • 32046 перегляди

Понад 1,4 млн грн зарплати, кілька будинків та земділянок на Київщині: що задекларував Лісовий

31 березня, 12:43 • 51066 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 111851 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 73679 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 338285 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 324556 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 542961 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 674220 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 694717 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 73679 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 111851 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 198278 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224370 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 217378 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

В Україні відновили 122 медзаклади, які були пошкоджені через війну

В Україні відновили 122 медзаклади, які були пошкоджені через війну

Київ • УНН

 • 494565 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. В Україні триває відбудова. За 10 місяців повномасштабного вторгнення вдалося відновити 122 медзаклади, які на собі зазнали російську агресію. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко на щорічній підсумковій колегії МОЗ, передає УНН.

Цитата

"За понад 10 місяців війни ми зуміли повністю відновити 122 об'єкти медичних закладів, які постраждали від снарядів окупантів, та ще 257 – відновлені частково. Наразі МОЗ спільно з партнерами розробили План відновлення медичної системи від наслідків війни, який дозволить не просто відбудувати зруйновану медичну інфраструктуру, а нарешті збудувати систему охорони здоров'я за європейським зразком", — сказав Ляшко.

Як зазначив міністр, під час засідання колегії було презентовано Програму медичних гарантій - 2023, до якої увійде ряд нових пакетів, за якими українці зможуть отримати безоплатні послуги.

Додамо

Медичні заклади на тимчасово окупованій території України перевантажені та не в змозі впоратись із великою кількістю поранених військовослужбовців російських окупаційних військ. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаЗдоров'я
Bitcoin
$82,429.00
Золото
$3,157.40
Tesla
$258.01
Brent
$74.69
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,819.68