В Україні відновили 122 медзаклади, які були пошкоджені через війну
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. В Україні триває відбудова. За 10 місяців повномасштабного вторгнення вдалося відновити 122 медзаклади, які на собі зазнали російську агресію. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко на щорічній підсумковій колегії МОЗ, передає УНН.
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"За понад 10 місяців війни ми зуміли повністю відновити 122 об'єкти медичних закладів, які постраждали від снарядів окупантів, та ще 257 – відновлені частково. Наразі МОЗ спільно з партнерами розробили План відновлення медичної системи від наслідків війни, який дозволить не просто відбудувати зруйновану медичну інфраструктуру, а нарешті збудувати систему охорони здоров'я за європейським зразком", — сказав Ляшко.
Як зазначив міністр, під час засідання колегії було презентовано Програму медичних гарантій - 2023, до якої увійде ряд нових пакетів, за якими українці зможуть отримати безоплатні послуги.
Додамо
Медичні заклади на тимчасово окупованій території України перевантажені та не в змозі впоратись із великою кількістю поранених військовослужбовців російських окупаційних військ. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр