Медзаклади на окупованій території України не в змозі впоратись із великою кількістю поранених загарбників
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Медичні заклади на тимчасово окупованій території України перевантажені та не в змозі впоратись із великою кількістю поранених військовослужбовців російських окупаційних військ. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає УНН.
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Значна кількість окупантів помирає так і не дочекавшись на першочергову медичну допомогу, у тому числі через брак персоналу та відсутність необхідного медичного обладнання й препаратів.
Для недопущення дезертирства легкопоранених приміщення, в яких вони перебувають, замикаються на металеві ґрати.
У зв’язку з великими втратами командного складу на посади тактичної ланки призначаються призвані із запасу офіцери, зокрема пенсійного віку.
Зазначається, що відсутність у них бойового досвіду та некомпетентність викликають недовіру особового складу та побоювання, що їх управління призведе до ще більших втрат.
Нагадаємо
У зв’язку зі значними втратами, російські окупанти облаштували військовий шпиталь на одній з баз відпочинку у Бердянську Запорізької області.