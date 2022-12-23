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Медзаклади на окупованій території України не в змозі впоратись із великою кількістю поранених загарбників

Медзаклади на окупованій території України не в змозі впоратись із великою кількістю поранених загарбників

Київ • УНН

 • 346940 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Медичні заклади на тимчасово окупованій території України перевантажені та не в змозі впоратись із великою кількістю поранених військовослужбовців російських окупаційних військ. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає УНН.

Деталі

Значна кількість окупантів помирає так і не дочекавшись на першочергову медичну допомогу, у тому числі через брак персоналу та відсутність необхідного медичного обладнання й препаратів.

Для недопущення дезертирства легкопоранених приміщення, в яких вони перебувають, замикаються на металеві ґрати.

У зв’язку з великими втратами командного складу на посади тактичної ланки призначаються призвані із запасу офіцери, зокрема пенсійного віку.

Зазначається, що відсутність у них бойового досвіду та некомпетентність викликають недовіру особового складу та побоювання, що їх управління призведе до ще більших втрат.

Нагадаємо 

У зв’язку зі значними втратами, російські окупанти облаштували військовий шпиталь на одній з баз відпочинку у Бердянську Запорізької області.

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