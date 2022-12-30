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Программа медгарантий на 2023 год: как распределят 142 млрд гривен

Программа медгарантий на 2023 год: как распределят 142 млрд гривен

Киев • УНН

 • 786232 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Правительство приняло порядок реализации Программы медицинских гарантий на 2023 год. Бюджет будет составлять более 142 млрд гривен, а программа будет интегрирована в военные реалии и больше будет фокусироваться на потребностях пациентов, вызванных войной. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает УНН.

Детали

Программа медицинских гарантий-2023 будет охватывать все основные виды медицинской помощи: первичную, специализированную и высокоспециализированную помощь, экстренную, паллиативную помощь и медицинскую реабилитацию. А также медицинскую помощь детям младше 16 лет и помощь при беременности и родах.

Всего в Программе медгарантий на следующий год предусмотрено 39 пакетов услуг. Среди которых новые – “Секционное исследование” и пакеты для медучреждений на оккупированных территориях и в зоне боевых действий. Среди изменений – разграничение стационарной и амбулаторной реабилитационной помощи. Программа реимбурсации “Доступные лекарства” – продолжит расширяться. В нее войдут иммуносупрессивные препараты, тест-полоски для инсулинозависимых и обезболивающие для паллиативных больных.

Фокус Программы медицинских гарантий в 2023 году направлен на реабилитационные услуги. В 2023 году разграничена амбулаторная и стационарная реабилитационная помощь. Следовательно, за амбулаторные реабилитационные услуги НСЗУ будет платить 10 820 грн. А за стационарные – 19 769 грн при оказании реабилитационных услуг по одному направлению реабилитации. Если пациент получает реабилитационные услуги одновременно по нескольким направлениям, то ставка составит 33 607 грн.

Приоритетом в Программе медицинских гарантий на 2023 год остается охрана материнства и детства. Пакет “Медицинская реабилитация младенцев, родившихся преждевременно и/или больными, в течение первых трех лет жизни” – сохранена. За предоставленные услуги медучреждения будут получать 10 820 грн. По одному из самых высоких тарифов в Программе медицинских гарантий будет оплачиваться неонатальная помощь – 135 тыс. грн. Максимальный тариф составит 162 тыс. грн за лечение недоношенных детей в перинатальных центрах ІІІ уровня – такое заведение будет определяться в каждой области. Тариф за медицинскую помощь при родах составит 15137 грн. А для заведений, которые будут предоставлять комплексные медицинские услуги матери и ребенку – тариф будет около 20 тыс. грн.

Сохранены также тарифы на лечение онкологических заболеваний. За химиотерапевтическое лечение заведения получат – 36 тысяч, а за лечение детей от онкоболезней НСЗУ будет платить заведениям до 131 тыс. грн. Тариф за лечение онкогематологических заболеваний – 74 тыс. грн. Приоритетными также остаются 6 исследований раннего выявления онкологии.

Особое внимание уделено психологической помощи. В частности, будет действовать пакет психологической поддержки на первичном уровне, внедренный в 2022 году. Но увеличен тариф на стационарную психиатрическую помощь до 13151 грн.

Для медучреждений на оккупированных территориях предусмотрен пакет “Обеспечение сохранения кадрового потенциала для оказания медицинской помощи населению, которое находится на территории, находящейся во временной оккупации”. Этот пакет будет действовать для коммунальных медучреждений, которые находятся на оккупированной территории, согласно перечню Минреинтеграции. Оплаты этим заведениям будут зависеть от количества и категорий работников на 1 декабря 2022 года.

Ставка по категориям работников составляет:

– для руководителей медучреждения и руководителей структурных подразделений – 26 000 грн;

– для врачей (кроме интернов) и специалистов с высшим немедицинским образованием, которые допущены к медицинской деятельности в медучреждениях – 20 000 грн;

– для среднего медперсонала – 13500 грн;

– другие работники и интерны –6700.

Также предусмотрен пакет “Готовность и обеспечение оказания медицинской помощи населению, находящемуся на территории, где ведутся боевые действия”. Его будут контрактироваться коммунальные медучреждения (кроме стоматологических и первички), которые находятся в зоне боевых действий и находятся в перечне Минреинтеграции.

А также имели договор на амбулаторную и стационарную помощь, один из хирургических пакетов, стационарную психиатрическую помощь и лечение туберкулеза. НСЗУ будет платить этим учреждениям фактическую стоимость услуг, которые медучреждения оказывали в течение 2022 года по указанным пакетам.

Напомним

За 10 месяцев полномасштабного вторжения удалось восстановить 122 медучреждения, которые на себе испытали российскую агрессию.

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