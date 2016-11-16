Профспілки скасували заплановані акції на 17 листопада і пообіцяли повернутись у грудні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Акції протесту в Києві, які мали відбутися завтра, 17 листопада, за участі представників профспілок скасовано. Про це повідомив голова Федерації профспілок України Григорій Осовий під час зустрічі з главою Верховної Ради України Андрієм Парубієм, передає УНН із посиланням на прес-службу ВР.
За інформацією прес-служби, Г.Осовий заявив, що завтра, у четвер, профспілки не вийдуть на акції протесту у Києві, “аби не ставати об’єктом політичних маніпуляцій”.
Разом з тим, він додав, що профспілки вийдуть на акції протесту у Києві на початку грудня.
“Профспілки не відмовляються від своїх намірів і вийдуть на акції на початку грудня, коли у парламенті розглядатиметься і ухвалюватиметься бюджет, який передбачає підвищення соціальних стандартів. Ми асистуватимемо вашому розгляду і голосуванню закону про бюджет”, — сказав він.
Г.Осовий повідомив, що профспілкові акції протесту у Києві триватимуть, доки не будуть прийняті вимоги щодо забезпечення соціальних стандартів.
Нагадаємо, Голова Верховної Ради України Андрій Парубій припустив, що Верховна Рада, “скоріш за все, вийде на прийняття Бюджету 8 грудня”.