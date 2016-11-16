Профсоюзы отменили запланированные акции на 17 ноября и пообещали вернуться в декабре
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Акции протеста в Киеве, которые должны состояться завтра, 17 ноября, с участием представителей профсоюзов отменено. Об этом сообщил председатель Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовый во время встречи с главой Верховной Рады Украины Андреем Парубием, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВР.
По информации пресс-службы, Г.Осовый заявил, что завтра, в четверг, профсоюзы не выйдут на акции протеста в Киеве, "чтобы не становиться объектом политических манипуляций".
Вместе с тем, он добавил, что профсоюзы выйдут на акции протеста в Киеве в начале декабря.
"Профсоюзы не отказываются от своих намерений и выйдут на акции в начале декабря, когда в парламенте будет рассматриваться и приниматься бюджет, который предусматривает повышение социальных стандартов. Мы будем ассистировать вашему рассмотрению и голосованию закона о бюджете", - сказал он.
Г.Осовый сообщил, что профсоюзные акции протеста в Киеве будут продолжаться, пока не будут приняты требования по обеспечению социальных стандартов.
Напомним, Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий предположил, что Верховная Рада, "скорее всего, выйдет на принятие бюджет 8 декабря".