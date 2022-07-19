Профільний комітет з другої спроби розглянув звільнення Венедіктової: рекомендував ВР визначитися на засіданні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Правоохороний комітет Верховної Ради розглянув подання на звільнення Ірини Венедіктової з посади Генпрокурора України, рекомендувавши парламенту розглянути питання на засіданні, повідомив народний депутат Олександр Бакумов у Telegram, пише УНН.
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"З другої спроби комітет з питань правоохоронної діяльності зібрав кворум та провів засідання. Комітет рекомендував Верховній Раді розглянути питання щодо надання згоди на звільнення Ірини Венедіктової з посади Генерального прокурора. За - 12; проти - 1; утримались - 5", - зазначив Бакумов.
Водночас нардеп Олексій Гончаренко вказав, що "правоохороний комітет ВРУ розглянув звільнення Ірини Венедіктової з посади Генпрокурора України: рекомендувати парламенту визначитись шляхом голосування".
"Сьогодні буде голосування в Раді. Голоси за звільнення Венедіктової продовжують збирати", - додав він.
Доповнення
17 липня Зеленський відсторонив з посади Генерального прокурора України Ірину Венедіктову.
18 липня Венедіктова заявила, що відмовляється бути відстороненою. За її словами, процедура звільнення Генерального прокурора всім добре відома, а інша не передбачена законом.
Так, Президент вніс до Верховної Ради подання про звільнення Ірини Венедіктової з посади Генерального прокурора. Відповідний проект постанови №7567 зареєстровано 19 липня.
Правоохоронний комітет раніше сьогодні не зміг зібрати кворум для розгляду подання на звільнення Венедіктової.