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Антикорупційний комітет Ради сьогодні обговорить питання призначення аудитора НАБУ

Антикорупційний комітет Ради сьогодні обговорить питання призначення аудитора НАБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції сьогодні о 14:15 проведе чергове засідання на прохання низки народних депутатів–членів комітету, де планується обговорення питання про призначення аудитора Національного антикорупційного бюро. Про це кореспонденту УНН повідомили у секретаріаті комітету.

“Согодні планується засідання комітету о 14:15. Комітет збирається щодо кандидатури аудитора (Національного антикорупційного бюро України - ред.)”, - сказали у секретаріаті.

При цьому повну інформацію про порядок денний засідання у секретаріаті повідомити не змогли, як і не уточнили, які кандидатури подані на розгляд членів комітету.

Нагадаємо, 16 березня у парламенті стався конфлікт між депутатами, коли голова ВР поставив на голосування питання про розгляд питання призначення аудитора НАБУ. Ця пропозиція голови ВР не була підтримана парламентарями. За розгляд цього питання проголосували лише 205 народних депутатів.

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