Профільний комітет Ради підтримав законопроект про підвищення податків для компаній, які не виходять з ринку рф
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики одноголосно підтримав та рекомендував прийняти за основу законопроект №7232 про підвищення на 50% податків для компаній, які не виходять з ринку рф. Про це у своєму Telegram повідомив народний депутат України Ярослав Железняк, пише УНН.
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“Комітет ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики щойно одноголосно підтримав та рекомендував прийняти за основу наш законопроект №7232 про підвищення на 50% податків для компаній, які не виходять з ринку рф”, – йдеться в повідомленні.
Додамо
Міністр закордонних справ Україні Дмитро Кулеба закликав бойкотувати компанії, які не залишили росію.
Зокрема, Президент України Володимир Зеленський закликав українців в усьому світі тиснути на бізнес, щоб він виходив з російського ринку.