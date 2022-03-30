Профільний комітет Ради підтримав законопроект про підвищення податків для компаній, які не виходять з ринку рф

Цитата

“Комітет ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики щойно одноголосно підтримав та рекомендував прийняти за основу наш законопроект №7232 про підвищення на 50% податків для компаній, які не виходять з ринку рф”, – йдеться в повідомленні.

Додамо

Міністр закордонних справ Україні Дмитро Кулеба закликав бойкотувати компанії, які не залишили росію.

Зокрема, Президент України Володимир Зеленський закликав українців в усьому світі тиснути на бізнес, щоб він виходив з російського ринку.