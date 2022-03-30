Профильный комитет Рады поддержал законопроект о повышении налогов для компаний, что не выходят с рынка рф
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики единогласно поддержал и рекомендовал принять за основу законопроект №7232 о повышении на 50% налогов для компаний, которые не выходят с рынка рф. Об этом в своем Telegram сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк, пишет УНН.
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“Комитет ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики только что единогласно поддержал и рекомендовал принять за основу наш законопроект №7232 о повышении на 50% налогов для компаний, которые не выходят из рынка рф”, - говорится в сообщении.
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал бойкотировать компании, которые не оставили россию.
В частности, Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев во всем мире давить на бизнес, чтобы он выходил с российского рынка.