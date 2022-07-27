Профільний комітет підтримав кандидатуру Костіна на посаду Генпрокурора – нардеп

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“Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності підтримав кандидатуру Костіна в Генпрокурори. За – 17 депутатів”, – написав Гончаренко.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський вніс у парламент проект постанови про надання згоди на призначення народного депутата Андрія Костіна на посаду Генерального прокурора.

Додамо

Андрій Костін – член фракції "Слуга народу", голова комітету ВР з питань правової політики, відповідальний у парламенті за судову реформу, юрист, співзасновник адвокатської компанії “Право”.