Профілактика куріння в молодому віці є найбільш ефективною: досвід США

Водночас, за даними Центру з контролю та профілактики захворювань (США), лише 3% людей, які почали курити, зазвичай здатні кинути.

Американські дослідники зауважують, що антитютюнові кампанії мають бути спрямовані насамперед на молодь, а профілактика куріння в молодому віці є найбільш ефективною.

Заборона тютюнової реклами та активна робота із боротьби з курінням дали позитивні результати. У деяких країнах курити стало “не модно” і кількість людей, які курять, значно зменшилась.

Зокрема у США за останні 15 років курців зменшилась з 55% до 32%.

Одним із прикладів успішної роботи із боротьби з курінням стало впровадження профілактики пагубної звички у школах Америки.

Так, в 1993 році в журналі The American Journal of Public Health (США) були проаналізовані програми профілактики куріння у 94 школах США. Ці програми класифіковано за раціональними, розвивальними, соціально-нормативними та соціально підсилювальними підходами.

До прикладу, раціональний підхід передбачав традиційні заходи на кшталт лекцій про здоровий спосіб життя.

Розвивальний підхід презентувався інтерактивними лекціями, дискусіями та рольовими іграми.

Соціально-нормативний підхід заохочував молодь до участі в громадських проектах, професійному навчанні та розважальних заходах.

І останній, соціально підсилювальний підхід впроваджувався за допомогою програм так званого “соціального тиску”: дискусії, моделювання поведінки, проблемні рольові ігри. Такі програми були покликані розвинути у підлітків навички протистояння негативному впливу оточуючих, а також зосередити увагу на всіх негативних наслідках куріння.

Як наслідок, дослідження показало, що орієнтація на соціальне підкріплення боротьби з курінням, соціальні норми, розвивальні програми, можуть бути дуже результативними.

Нагадаємо, за словами лікаря-експерта В.Нетяженка, інформаційні кампанії проти паління потрібно більше спрямовувати на молодь.

Як відомо, тютюнопаління викликає абсолютну більшість випадків захворювання на рак легенів.

При цьому, фахівці наголошують на тому, що наразі в Україні, на рівні держави, досі не існує єдиної системи профілактики онкозахворювань.

За словами екс-міністра охорони здоров’я України Василя Князевича, основним інструментом у боротьбі з раком є саме своєчасна діагностика і профілактика.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, “Клініка Спіженко” пропонує індивідуально розроблені скрінінгові програми для онкопрофілактики.