Профілактика куріння в молодому віці є найбільш ефективною: досвід США
Київ • УНН
Американські дослідники вважають, що антитютюнові компанії мають бути спрямовані насамперед на молодь
КИЇВ. 23 січня. УНН. Куріння абсолютно не сумісне зі здоровим способом життя. Передчасна смертність серед людей, що курять, на 30–80% вища порівняно з тими, хто уникає цієї звички. Такі дані оприлюднили у ВООЗ, передає УНН.
Водночас, за даними Центру з контролю та профілактики захворювань (США), лише 3% людей, які почали курити, зазвичай здатні кинути.
Американські дослідники зауважують, що антитютюнові кампанії мають бути спрямовані насамперед на молодь, а профілактика куріння в молодому віці є найбільш ефективною.
Заборона тютюнової реклами та активна робота із боротьби з курінням дали позитивні результати. У деяких країнах курити стало “не модно” і кількість людей, які курять, значно зменшилась.
Зокрема у США за останні 15 років курців зменшилась з 55% до 32%.
Одним із прикладів успішної роботи із боротьби з курінням стало впровадження профілактики пагубної звички у школах Америки.
Так, в 1993 році в журналі The American Journal of Public Health (США) були проаналізовані програми профілактики куріння у 94 школах США. Ці програми класифіковано за раціональними, розвивальними, соціально-нормативними та соціально підсилювальними підходами.
До прикладу, раціональний підхід передбачав традиційні заходи на кшталт лекцій про здоровий спосіб життя.
Розвивальний підхід презентувався інтерактивними лекціями, дискусіями та рольовими іграми.
Соціально-нормативний підхід заохочував молодь до участі в громадських проектах, професійному навчанні та розважальних заходах.
І останній, соціально підсилювальний підхід впроваджувався за допомогою програм так званого “соціального тиску”: дискусії, моделювання поведінки, проблемні рольові ігри. Такі програми були покликані розвинути у підлітків навички протистояння негативному впливу оточуючих, а також зосередити увагу на всіх негативних наслідках куріння.
Як наслідок, дослідження показало, що орієнтація на соціальне підкріплення боротьби з курінням, соціальні норми, розвивальні програми, можуть бути дуже результативними.
Нагадаємо, за словами лікаря-експерта В.Нетяженка, інформаційні кампанії проти паління потрібно більше спрямовувати на молодь.
Як відомо, тютюнопаління викликає абсолютну більшість випадків захворювання на рак легенів.
При цьому, фахівці наголошують на тому, що наразі в Україні, на рівні держави, досі не існує єдиної системи профілактики онкозахворювань.
За словами екс-міністра охорони здоров’я України Василя Князевича, основним інструментом у боротьбі з раком є саме своєчасна діагностика і профілактика.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, “Клініка Спіженко” пропонує індивідуально розроблені скрінінгові програми для онкопрофілактики.