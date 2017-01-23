Профилактика курения в молодом возрасте является наиболее эффективной: опыт США
Киев • УНН
Американские исследователи считают, что антитабачные компании должны быть направлены прежде всего на молодежь
КИЕВ. 23 января. УНН. Курение абсолютно несовместимо со здоровым образом жизни. Преждевременная смертность среди курящих людей на 30-80% выше по сравнению с теми, кто избегает этой привычки. Такие данные обнародовали в ВОЗ, передает УНН.
В то же время, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (США), только 3% людей, которые начали курить, обычно способны бросить.
Американские исследователи отмечают, что антитабачные кампании должны быть направлены прежде всего на молодежь, а профилактика курения в молодом возрасте является наиболее эффективной.
Запрет табачной рекламы и активная работа по борьбе с курением дали положительные результаты. В некоторых странах курить стало "не модно" и количество людей, которые курят, значительно уменьшилось.
В частности, в США за последние 15 лет курильщиков уменьшилось с 55% до 32%.
Одним из примеров успешной работы по борьбе с курением стало внедрение профилактики пагубной привычки в школах Америки.
Так, в 1993 году в журнале The American Journal of Public Health (США) были проанализированы программы профилактики курения в 94 школах США. Эти программы классифицированы по рациональным, развивающим, социально-нормативным и социально усилительным подходам.
К примеру, рациональный подход предусматривал традиционные мероприятия вроде лекций о здоровом образе жизни.
Развивающий подход презентовался интерактивными лекциями, дискуссиями и ролевыми играми.
Социально-нормативный подход поощрял молодежь к участию в общественных проектах, профессиональном обучении и развлекательных мероприятиях.
И последний, социально усилительный подход внедрялся с помощью программ так называемого "социального давления": дискуссии, моделирование поведения, проблемные ролевые игры. Такие программы были призваны развить у подростков навыки противостояния негативному влиянию окружающих, а также сосредоточить внимание на всех негативных последствиях курения.
Как следствие, исследование показало, что ориентация на социальное подкрепление борьбы с курением, социальные нормы, развивающие программы, могут быть очень результативными.
Напомним, по словам врача-эксперта В.Нетяженко, информационные кампании против курения нужно больше направлять на молодежь.
Как известно, курение вызывает абсолютное большинство случаев заболевания раком легких.
При этом, специалисты отмечают, что сейчас в Украине на уровне государства, до сих пор не существует единой системы профилактики онкозаболеваний.
По словам экс-министра здравоохранения Украины Василия Князевича, основным инструментом в борьбе с раком является именно своевременная диагностика и профилактика.
Напомним, как сообщал УНН, "Клиника Спиженко" предлагает индивидуально разработанные скрининговые программы для онкопрофилактики.