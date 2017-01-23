Профилактика курения в молодом возрасте является наиболее эффективной: опыт США

Американские исследователи считают, что антитабачные компании должны быть направлены прежде всего на молодежь

КИЕВ. 23 января. УНН. Курение абсолютно несовместимо со здоровым образом жизни. Преждевременная смертность среди курящих людей на 30-80% выше по сравнению с теми, кто избегает этой привычки. Такие данные обнародовали в ВОЗ, передает УНН.