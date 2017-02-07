Проект повітряної лінії "Запорізька АЕС - Каховська" планується завершити у вересні-жовтні -І.Насалик
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Проект "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська" планується завершити у вересні-жовтні 2017 року. Про це сьогодні сказав на прес-конференції міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, передає кореспондент УНН.
"Будівництво цієї лінії ("Запорізька АЕС - Каховська" - ред.) завершиться у вересні-жовтні цього року. І по року ефект, який ми очікуємо, близько 2 млн тонн антрацитової групи вугілля", - сказав міністр.
За його словами, також лінія "Запорізька АЕС - Каховська" дасть можливість повністю функціонувати Запорізькій АЕС.
Як повідомляв УНН, 30 січня, енергоблок №4 Запорізької АЕС підключили до мережі.