Проект воздушной линии "Запорожская АЭС - Каховская" планируется завершить в сентябре-октябре -И.Насалик

"Строительство этой линии ("Запорожская АЭС - Каховская"- ред.) завершится в сентябре-октябре этого года. И эффект, который мы ожидаем, около 2 млн тонн антрацитовой группы угля", - сказал министр.

По его словам, также линия "Запорожская АЭС - Каховская" даст возможность полностью функционировать Запорожской АЭС.

Как сообщал УНН, 30 января, энергоблок №4 Запорожской АЭС подключили к сети.