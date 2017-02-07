Проект воздушной линии "Запорожская АЭС - Каховская" планируется завершить в сентябре-октябре -И.Насалик
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Проект "Строительство воздушной линии 750 кВ Запорожская АЭС - Каховская" планируется завершить в сентябре-октябре 2017 года. Об этом сказал на пресс-конференции министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает корреспондент УНН.
"Строительство этой линии ("Запорожская АЭС - Каховская"- ред.) завершится в сентябре-октябре этого года. И эффект, который мы ожидаем, около 2 млн тонн антрацитовой группы угля", - сказал министр.
По его словам, также линия "Запорожская АЭС - Каховская" даст возможность полностью функционировать Запорожской АЭС.
Как сообщал УНН, 30 января, энергоблок №4 Запорожской АЭС подключили к сети.